7 Temmuz 2018 Cumartesi

Fatih Terim Rusya'da


Uruguay - Fransa ve Brezilya -Belçika maçlarını tribünde izleyen Fatih Terim Taffarel'in çocukları ve kızı ile tribünde yerini almış.



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