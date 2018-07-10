10 Temmuz 2018 Salı

Modric'in Unutulmaz Galatasaray Maçı


Luka Modric: "O gürültü, o ıslıklar aklımdan çıkmıyor. Bir ara dizlerimin titrediğini hissettim. Drogba 4. golü attığında kabusun içindeyim sandım, uyanmak istedim. O gol ofsayt olmasaydı, işimiz hiç kolay olmayacaktı”
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