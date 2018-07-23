23 Temmuz 2018 Pazartesi

Bir Ülkede Göçmen Olmak


Benzema: Gol attığımda Fransızım, atamadığımda Arap. Lukaku: İşler iyi gittiğinde Belçikalı forvet Lukaku’yum, ama kötüye döndüğünde Kongo asıllı Belçikalı forvet Lukaku oluyorum. Mesut: Kazandığımızda Almanım, kaybettiğimizde göçmenim
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