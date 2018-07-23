23 Temmuz 2018 Pazartesi

2018-2019 Liverpool


Kadro gerçekten etkileyici...Klopp bu kadroyu müthiş esnek kullanır ve başarıya götürür bence.
Ortayı Yapan zaman:
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