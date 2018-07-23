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Mesut Özil'den Beklenen Karar
Mesut Özil: "Kazanınca Alman, kaybedince göçmen oluyorum. Arkadaşlarım Podolski ve Klose, hiçbir zaman Polonyalı-Alman olarak görülmedi, ben niye Türk-Alman olarak görüldüm? Türkiye olduğu için mi? Müslüman olduğum için mi?"
Bu kararı almam inanılmaz zor oldu, çünkü takım arkadaşlarım, teknik heyet ve Almanya'nın iyi insanları için her şeyimi verdim. Federasyon yetkilileri benim Türk köklerime saygısızlık yaptığı ve beni politik propoganda malzemesi yaptığı için, artık yeter."
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