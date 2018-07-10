10 Temmuz 2018 Salı

Premier Lig Zirve


Dünya Kupası’nda atılan gollerin liglere göre dağılımı 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League - 32 🇪🇸 La Liga - 25 🇫🇷 Ligue 1- 10 🇩🇪 Bundesliga - 3 🇮🇹 Serie A - 2
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