7 Temmuz 2018 Cumartesi

Dünya Kupası Çeyrek Final Eşleşmeleri




🇺🇾 Uruguay - Fransa 🇫🇷 🇧🇷 Brezilya - Belçika 🇧🇪 🇷🇺 Rusya - Hırvatistan 🇭🇷 🇸🇪 İsveç - İngiltere 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
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