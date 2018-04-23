23 Nisan 2018 Pazartesi

Hepsi İyi Ama Bir Alex Değil


Avrupa futbol tarihinde en çok kupa kazanan teknik direktörler: 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Sir Alex Ferguson - 49 🇺🇦 Valery Lobanovsky - 28 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Jock Stein - 26 🇵🇹 José Mourinho - 25 🇩🇪 Ottmar Hitzfeld - 25 🇪🇸 Pep Guardiola - 23
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