15 Nisan 2018 Pazar

Messi & Ronaldo / CL



🇵🇹 Cristiano Ronaldo: ⭐️ 150 maç ⚽️ 120 gol (maç başı 0.8) 🇦🇷 Lionel Messi: ⭐️ 125 maç ⚽️ 100 gol (maç başı 0.8)




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