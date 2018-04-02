2 Nisan 2018 Pazartesi

Bir Zlatan Klasiği


Zlatan Ibrahimovic’in çıktığı ilk maçta gol attığı organizasyonlar: ⚽ 🇪🇺 Şampiyonlar Ligi ⚽ 🇮🇹 Serie A ⚽ 🇪🇸 La Liga ⚽ 🇫🇷 Ligue 1 ⚽ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League ⚽ 🇺🇸 MLS
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