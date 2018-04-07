7 Nisan 2018 Cumartesi

Liverpool 3 / M.City 0


Gazete manşetleri elbette Liverpool kırmızısı.. Salah çılgın atıyor bu sezon.



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