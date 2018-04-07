7 Nisan 2018 Cumartesi

Sende Haklısın Zidane


Zidane: "Ben bir teknik direktörüm ama aynı zamanda bir taraftarım. Ronaldo'nun attığı golden sonra verdiğim tepki doğal bir refleksti. Ancak golü, benim Leverkusen'e attığım golden güzel değildi."
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