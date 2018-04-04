4 Nisan 2018 Çarşamba

Başka Gezegende...


Gol kadar etkileyici olan Juventus tarafarının ''yapacak birşey yok'' diye düşünüp golü ayakta alkışlaması.
Ortayı Yapan zaman:
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