15 Nisan 2018 Pazar

Salah Rekor Kırmaya Devam Ediyor

Mohamed Salah, Premier Ligde istatistikleri yerle bir etti. • 33 Maç • 30 Gol • 10 Asist
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