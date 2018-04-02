2 Nisan 2018 Pazartesi

Zlatan ABD'de Kral gibi Başladı


Zlatan: "Los Angeles FC'nin durumunu anlayabiliyorum. 3-0 öndeyken maçı 4-3 kaybetmek kolay değil ama onların Zlatan'ı olsaydı, işler farklı olurdu."
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