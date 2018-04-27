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İYİ ORTA GOL OLUR
Kanattan Sıfıra İnip Ortayı Keserim...
27 Nisan 2018 Cuma
Tarihin En İyi İki Sol Beki
Sizce hangisi daha iyi ? Bence Marcelo
Ortayı Yapan
FIRAT
zaman:
Cuma, Nisan 27, 2018
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Etiketler:
Brezilya
,
Roberto Carlos
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