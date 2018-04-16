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Son İmparator
Fatih Terim: "Takımımı tebrik ederim. İlk dakikadan son dakikaya kadar bir hafta önce olmayan konsantrenin hepsi vardı. Tüm oyuna konsantreydiler, tam bir profesyonel ve büyük takım gibi oynadılar, lider gibi oynadılar ve lider oldular."
Yapılan tüm taktik değişiklikler 3 puana göreydi. Galatasaray, bugün bileğinin gücüyle, mentalitesiyle, mücadelesiyle kazanmıştır. Taraftarlarımız da başka bir kale gibiydi arkamızda.
Hesap çok açık, ne olacağı ortada ama en azından küçük bir kredi aldık. 5 maç var daha ama en azından lideriz."
Rakibimiz yüksek toplarda belki de Türkiye'deki en iyi takımlardan biri ama bugün bir tane vurdurmuşuz ve biz yüksek toptan gol atmışız. Bugün birçok istatistiği kendi lehine çevirmiş bir Galatasaray var."
Mariano mükemmel bir gol attı. Başlangıcından sonuna bir zeka örneği. Sağ ayaklı bir oyuncunun sol ayağıyla falso verip böyle bir gol atması da ayrı bir güzel tabii."
Biz, 99'larda 2000'lerde pres oyunu oynarken, dünyada kimse oynamıyordu. Allah izin verirse, ileride öyle oynayacağız."
Bugün 50 bin seyirci takımıyla beraberdi. Biz onlarla birleştiğimizde sahada çok güzel şeyler ortaya çıkıyor. Ama bazen duygularla hareket etmemek lazım. Onlar istiyor ki kaleci hemen degaj yapsın."
"Allah'a şükürler olsun onlarda 'Hocanın bir bildiği vardır' düşüncesi var. Bu çok güzel bir şey. Doğru zamanda degaj ileriye atılıyor zaten. Seyircinin maça böyle girmesi önemli ama o an doğru değildi. Ben de o an için taraftara işarette bulundum."
Teknik adamlık, riskleri alabilmektir. Rutini kimse zaten eleştirmez. Açıkçası maç iyi bitmese, 'Denayer uzun zamandır oynamıyordu', 'Selçuk oynuyordu Donk nerden çıktı' denebilirdi. İnandığınızı yapmıyorsanız, bir şeyleri göze almıyorsanız, burada işiniz yok."
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