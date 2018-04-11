11 Nisan 2018 Çarşamba

Geri Dönüşlerin Kralı


Barcelona ilk maçı evinde 4-1 kazanınca hepimiz bu iş bitti demiştik ama futbol işte bu nedenle özel bir spor.. Roma yandı dün gece ve 3-0 ile turu geçen İtalyanlar oldu..



Oyuna sonradan giren Cengiz'in asisti ile maçı 3-0 aldı Roma..


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