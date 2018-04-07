7 Nisan 2018 Cumartesi

Maviler > Kırmızılar


M.City bugün M.United'ı yenerse tarihin en erken şampiyonluk ilanı olacak..Hak ettiler fena halde...
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