4 Nisan 2018 Çarşamba

Dedi Ve Yaptı


"İkinci yarıda bir şey yapacağım ama panik yapma, tamam mı?"

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