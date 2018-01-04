4 Ocak 2018 Perşembe

Gomis'in Yalanı


Bafetimbi Gomis: "Lyon metrosunda bir Fenerbahçe taraftarıyla karşılaştım. Onun takımına gol atmamam için benden söz aldı. İlk defa birinin yüzüne bakıp yalan söyledim, özür dilerim. Fenerbahçe'ye tabii ki gol atacağım."
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