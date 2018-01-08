8 Ocak 2018 Pazartesi

Messi'nin La Liga'da 400 Maçı

Lionel Messi’nin La Liga’daki 400 maçı: 🏟 İç Saha 🔵 199 Maç 🔴 211 Gol 🔵 74 Asist ✈️ Deplasman 🔵 201 Maç 🔴 154 Gol 🔵 70 Asist
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