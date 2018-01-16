16 Ocak 2018 Salı

Tosun Paşa İngiltere'de


Cenk'in başarısı Türk futbolcusunun değerini ve algısını yukarı taşıyacak kuşkusuz..Dünyanın en iyi ligine ve başaltı takımlardan birine gitti. Yolu açık olsun.
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