16 Ocak 2018 Salı

Ekip Toplanıyor


Teknik direktör: Fatih Terim 🔥 Yardımcı antrenör: Hasan Şaş 🔥 Yardımcı antrenör: Ümit Davala 👐🏻 Kaleci antrenörü: Claudio Taffarel ⚽️ Forvet antrenörü: Johan Elmander 👦🏻 Altyapı antrenörü: Gökhan Zan 👦🏻 Altyapı antrenörü: Necati Ateş
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