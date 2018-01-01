4 Ocak 2018 Perşembe

1 Milyar Euro Edecek Forvet Hattı

1999 yılı İnter'in forvet hattı..Bugün sadece Neymar'ın 222 ettiği piyasa da bu adamlar toplam 1 teklik eder herhalde.

Baggio-Ronaldo-Recoba-Vieri-Zamorano...Vay vay vay .
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