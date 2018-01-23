23 Ocak 2018 Salı

Messi Ve Diğerleri


Real Betis kalecisi Antonio Adan: "Messi, ilk yarıda saha yok gibiydi. Sadece yürüyordu. İkinci yarıda ise bir anda sahneye çıkıp 2 gol 2 asistle maçı tamamladı. O, kesinlikle bu sporu daha güzel hale getiriyor."
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