16 Ocak 2018 Salı

Ali Sami Yen Hatırası


Paolo Maldini: "Hiç kimse beni bu statta 25.000 kişi olduğuna inandıramaz."


Eric Cantona: "Bugüne kadar gördüğüm en düşmanca atmosferdi."


- Türkiye'den çıktığınız için mutlu musunuz? Alex Ferguson: "Kesinlikle, oraya asla geri dönmem." (1993)
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