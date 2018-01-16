16 Ocak 2018 Salı

Arda'nın Çöküşü


Niye ve nasıl olduğunu daha önce yazdık...Bu görsel arşivde dursun. Osmanlı İmparatorluğu bu kadar hızlı çökmedi.
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