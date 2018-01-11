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Arda Turan'ın Önlenemez Düşüşü
Türk futbol tarihinin en kariyerli oyuncusu,bir yılda Barcelona’dan, Başakşehir seviyesine düşüyorsa, ne Galatasaray’ın ne de onu kadroda düşünmeyen Barcelona’nın suçu yok..Hak ettiğini buldu... Futbolculuk yeteneği olarak değil, karakter olarak.
Bu satıları Facebook sayfamda paylaştım 2 gün önce...Arda Turan son iki yılda saha içi ve saha dışı yaptıkları ile (son bir yılda saha içinde pek yaptığı bir şey yok aslında) üniversitelerde tez konusu olabilecek biri..
Klişe tabirle zirveye çıkmak zor ama orada kalmak daha zordur...Barcelona'da kariyerine devam etmek için çaba göstereceğine o evine Türkiye'den doldurduğu arkadaşları ile ''Adamsın'' Adamız ''Adam'' gibi kalıplar, siyasete sonuna kadar yaslanma, ucuz magazin figürü olarak kariyerini yerle yeksan etmeyi tercih etti.Futbol anlamında yetenekli ve Galatasaraylı olmak dışında kendini geliştirmek yerine fırsat bulduğu her anda koşa koşa Türkiye'ye gelip gününü gün etmeyi seçti.Kendi düşen ağlamaz üzülecek değiliz elbette.
Kariyerinin ilk gününden beri tanıdığımız Arda aslında zeki biri ama çalışkan ve futbola adanmışlık son yıllarda onda olan özellikler değil. Maçtan çok İstanbul gecelerinde gördük kendini...Artık 31 yaşında ve o zirveyi bir daha görmesi mümkün değil...10 sene sonra karşımıza Federasyon başkanı ya da spor bakanı olarak çıkar muhtemelen çok fazla beklenti içine girilecek durum yok yani sizin anlayacağınız.
Aklımın almadığı bir İnsan Barcelona 'da oynarken hem Barcelona hem Galatasaray hem Beşiktaş taraftarından nasıl bu kadar istenmez, tez konusu resmen...Başakşehir'in taraftarı yok olsa onlarda istemezdi emin olun...
Türkiye'nin gururu sevgilisi olan olan biri 2 yılda evlat olsa sevilmez noktasına kendini nasıl getirdi Arda bize değil aynaya bakıp cevap versin bence.
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