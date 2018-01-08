Sneijder Katar'da

İşin duygusal kısmını ayırırsak Galatasaray-Sneijder ayrılığı kaçınılmazdı...2012'de yaş ve kariyer olarak Türkiye'ye gelmesi zaten sıradışı bir olaydı. 2 yıl büyük katkı verdi ama sonrası düşüşe geçtiği sakatlıklar sonrası fizik olarak kendine bakmadığı dönem olarak hafızalara kazındı.
Ben Türkiye'ye göre daha az sertlik olduğu için Fransa Liginde kısmen başarılı olur sonra ABD yapar diye düşünüyordum ama yarım sezon Fransa sonrası O da artık Katar ligi topçusu oldu...Bizim için yeri çok ayrıdır yolu açık olsun.
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