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Tire İzmir Stadı Açılmak Üzere
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Tire Belediyesi'nin işbirliğiyle UEFA standartlarında inşa edilen 15 bin kişilik Tire Stadı gece görüntüsüyle de sporseverleri heyecanlandırıyor. Işıklandırma ve ses sistemleri de tamamlanan İzmir'in yeni stadı çok yakında kapılarını açacak.
Işık ve ses sistemlerinin kurulmasıyla birlikte yapımı büyük ölçüde tamamlanan Tire Stadı, gökyüzünden kaydedilen gece görüntüleriyle dikkat çekiyor. UEFA standartlarında inşa edilen, uluslararası karşılaşmalara da ev sahipliği yapabilecek 15 bin kişilik stat, sporseverleri şimdiden heyecanlandırıyor. 60 milyon TL'yi bulan maliyetinin yüzde 75'i Büyükşehir Belediyesi, yüzde 25'i Tire Belediyesi tarafından karşılanan kentin yeni stadında artık son rötuşlar yapılıyor. Bir yandan da İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bağlantı yollarındaki imalatlar tamamlanıyor.
Tribün çatısının son bölümünün de kapatılmasının ardından Tire Stadı ilk maç için hazır hale gelecek.
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