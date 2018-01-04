4 Ocak 2018 Perşembe

Bir Zamanlar Jardel


Gremio'da oynadığı dönem 4 milyon Euro bedelle Porto'ya transfer olan Mario Jardel.
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