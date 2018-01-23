23 Ocak 2018 Salı

Messi'den Ronaldinho'ya


Messi: "Hep söylediğim gibi, senden çok şey öğrendim. Birlikte yaşadığımız harika anılar için minnettarım. Sen futbolu bırakmaya karar versen de, futbol senin gülümsemeni asla unutmayacak. Her şey gönlünce olsun."
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