14 Aralık 2025 Pazar

Leroy Sane Işık Saçıyor


 Son 8 maç 5 gol 4 asist. Hepsinde 90 dakika oynadı. Olağanüstü performans sergiliyor

