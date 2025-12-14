14 Aralık 2025 Pazar

Büyük Fedakarlık


Takımda çok fazla sakatlık olduğu için bence 1 ay erken döndü ve aidiyeti saygıyı çok fazla hak ediyor. Yunus sahada iken takımın hücum kalitesi yükseliyor.

Ortayı Yapan zaman:
Etiketler: , ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 