2 Aralık 2025 Salı

Bazen Sadece İzlersin


 FB forması ile bu kadar etkisiz olacağını düşünmemiştim. Bu maçta gol atamayıp hevesleri kendi dahil kursakta bıraktı. Mükemmel oldu mükemmel.

