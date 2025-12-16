skip to main |
skip to sidebar
Messi & Okocha
Jay-Jay Okocha: “Messi’yle ilk kez karşılaştığımda şok olmuştum, çünkü beni tanıdı! Bana ismimle seslendi: ‘Merhaba Jay!’ Ben de ‘Merhaba Messi’ dedim. Sonra onunla birlikte olan ve çeviri yapacak olan Suárez’e dönüp şunu sordum: ‘Ben onun döneminde oynamadım, beni nasıl hatırlıyor?’
Messi, Suárez çevirmeden önce kendisi cevap verdi: ‘Seni çok iyi tanıyorum. Paris’te Ronaldinho’yla birlikte oynadığın maçları izledim. Sen gerçek bir yıldızdın ve Ronaldinho da seni çok severdi; Barcelona’dayken senden hep bahsederdi.’
Sonra Suarez’e ‘Benimle efsanenin bir fotoğrafını çek’ dedim. Messi hemen karşılık verdi: ‘Sen de benimle efsanenin fotoğrafını kendi telefonundan çek!’
Nijerya Milli Takımı’ndan büyük bir hayranlıkla bahsetti; ‘Harika bir takımsınız, çok güzel futbol oynuyorsunuz’ dedi. Ronaldinho’yla oynadığı eski maçlara dair çok net detaylar anlattı. Bana ‘Bu fotoğrafı Ronaldinho’ya göndereceğim’ dedi.
O an, neden dünyanın en büyüğü olduğunu anladım. Gerçek büyüklük tevazuda ve unutulmaz bir hafızada gizlidir. Futbolcu arkadaşlar! Bu olaydan sonra Messi’nin büyüklüğünden şüphe eden varsa, önce benimle konuşsun! Bu adam tüm yıldızlardan farklı.
Ve biliyor musunuz? Ronaldinho bana fotoğrafı gönderdi ve şunu yazdı: ‘Messi bu fotoğrafı gönderdi ve “Bir efsane ve senin eski dostunla tanıştım” dedi.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder