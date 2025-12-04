4 Aralık 2025 Perşembe

Cimbom Başı Dik Yürür


 Yollar uzun, dikenli, taşlı olsa da

Bastığın yer üzüntülerle dolsa da Sel, çığ, ateş, önünde her ne olsa da Cimbom başı dik yürür
