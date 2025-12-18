skip to main |
Zidane Çok Başka Bir Figürdü
Cicinho: “2006 Dünya Kupası’ndan elendikten sonra Zidane, Ronaldo’yla forma değiştirmek için soyunma odamıza geldi. Ama ortam çok ağırdı; çoğumuz ağlıyorduk.”
Ronaldo ona şöyle dedi:
“Zizou, bana bir iyilik yap ve git. Herkes ağlıyor, herkes kızgın. Tebrikler… Olağanüstü oynadın. Ama lütfen git.”
Zidane tek kelime etmeden formasını çıkardı, uzattı ve sessizce ayrıldı.
19 yıl önce Frankfurt’ta yaşanan bu an, sıradan bir futbol maçından çok daha fazlasıydı.
Bu, bireysel bir ustalık gösterisiydi.
Kariyerinin sonuna yaklaşan 34 yaşındaki bir adam;
Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Cafu, Roberto Carlos, Zé Roberto ve daha birçok efsaneyle dolu bir takıma hükmetmişti.
O adam: Zinedine Zidane."
