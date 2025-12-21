21 Aralık 2025 Pazar

Kupa Canavarı PSG


 PSG, 1 yıl içerisinde 6 kupa kazandı.

🏆 Ligue 1 🏆 Fransa Kupası 🏆 Fransa Süper Kupa 🏆 UEFA Şampiyonlar Ligi 🏆 UEFA Süper Kupa 🏆 FIFA Kıtalararası Kupa
Ortayı Yapan zaman:
Etiketler: ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 