Magath'ın Askerleri
Grafite: “Magath, özel bir tip. Onun hakkında şikayet edemem çünkü onunla her şeyi kazandım; futbol hayatımın en iyi dönemiydi. Bir takım normal antrenman yapıyorsa, onunla çift antrenman gibiydi. Onunla iki yıl, normal bir takımda dört yıl gibi.”
Edin Dzeko: "Magath'ın bana en çok kattığı şey, Alman mantalitesiydi. Bu mantalitede her zaman çok çalışmak gerekir, çünkü hiçbir şey size durduk yere gelmez."
Zvjezdan Misimovic: "Akşamları çok yorgun oluyordum. Bir keresinde, o zaman üç yaşında olan oğlumu yatağına yatırdığımı ve ondan önce uyuyakaldığımı hatırlıyorum.”
— Felix Magath ile geçen 2 sezonun ardından şampiyonluk yaşayan bu üçlü, o sezon tüm kulvarlarda attıkları 113 golün 98'inde yer aldı
