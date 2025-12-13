13 Aralık 2025 Cumartesi

Bana Göre Muslera'yı Aratmıyor


 Şampiyonlar liginde kurtarış yüzdeleri:

🌟 UĞURCAN ÇAKIR: %73 Tzolakis: 38% Chevallier: 47% Oblak: 50% Kobel: 59% R. Sanchez: 61% Donnarumma: 64% J. Garcia: 69% Alisson: 70%
Ortayı Yapan zaman:
Etiketler: , ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 