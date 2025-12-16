16 Aralık 2025 Salı

57 Maç 56 Gol


 Victor Osimhen'in Galatasaray kariyeri.

🆚 57 maç - 56 gol katkısı ⚽ 49 gol 🅰️ 7 asist
Ortayı Yapan zaman:
Etiketler: ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 