21 Aralık 2025 Pazar

Yeni Rolü Fark Yarattı


 İlkay sakatlık dönüşü tam hazır olmadan sahaya çıkmak zorunda kaldı ve 8 numara değil 6 numarada derin oyun kurucu gibi oynuyor. Son maçlarda form durumu yükselmeye başladı.

