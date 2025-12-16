16 Aralık 2025 Salı

Hücum Kalitesi Arttı


Leroy Sane: 1 gol, 1 asist

Yunus Akgün: 2 asist
Ortayı Yapan zaman:
Etiketler: , , ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 