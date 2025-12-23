23 Aralık 2025 Salı

Kutucu Kalıyor


 Ahmet Kutucu son 2 maçtaki çabası ile özgüven kazandı ve kiralık gönderme fikri rafa kalktı.

