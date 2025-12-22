22 Aralık 2025 Pazartesi

İcardi Rekoru Kırdı


Mauro Icardi, Gheorghe Hagi'yi geçerek Galatasaray'ın lig tarihinde en çok gol atan yabancı oyuncusu oldu.

