9 Kasım 2025 Pazar

Sallai Çok Çalışkan


Roland Sallai, bu sezon Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de oynanan toplam 15 maçta en fazla top kapan oyuncu.

🥇 Roland Sallai: 46 🥈 Lucas Torreira: 38 🥉 Mario Lemina: 35
Ortayı Yapan
