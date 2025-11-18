18 Kasım 2025 Salı

Ritmini Bulmaya Başladı


Almanya’nın, Slovakya’yı 6-0 mağlup ettiği maçta Leroy Sane 2 gol, 1 asist yaparak 10.0 tam reyting puanı ile maçın adamı seçildi.

