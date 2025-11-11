11 Kasım 2025 Salı

Asist Kralı Messi


 🔥Messi’den 400 kez final dokunuşu. Oyunun aklı.

🐐Lionel Messi, 400 asist yapan tarihteki ilk oyuncu oldu.
